Esclusa la revisione su istanza di parte della dichiarazione doganale prima dello svincolo delle merci, ma sempre ammesso l’adempimento spontaneo con acquiescenza al verbale di constatazione con riduzione della sanzione. Se il ravvedimento operoso avviene entro 90 giorni la regolarizzazione non prevede il pagamento degli interessi sui maggiori diritti dovuti. Questi alcuni dei chiarimenti contenuti nella circolare 19/D/2026 di Adm, circolare che integra e rettifica la precedente circolare 16/D/2026...
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