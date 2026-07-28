L’agenzia delle Entrate mantiene ferma l’interpretazione restrittiva, che penalizza surroghe e rinegoziazioni dei mutui stipulate dopo il 31 dicembre 2024. Nella guida «Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2026», pubblicata sul sito web dell’Agenzia, il capitolo dedicato alle detrazioni sugli interessi passivi dei mutui conferma infatti, senza ripensamenti, l’impostazione delle istruzioni alla dichiarazione dei redditi: quando il mutuo viene rinegoziato o la banca viene surrogata, si considera...
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