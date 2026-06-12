Nella deduzione degli interessi passivi, l’antieconomicità non coincide con la non inerenza, ma può costituire solo un indice sintomatico da cui desumere, con onere probatorio a carico dell’Amministrazione, l’estraneità del costo all’attività d’impresa. Tale antieconomicità, però, rileva solo se fondata su un accertamento quantitativo e comparativo di congruità; non essendo sufficiente una valutazione meramente qualitativa che si traduce in un sindacato sulle scelte imprenditoriali.
A enunciare questi...