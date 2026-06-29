La classica detrazione degli interessi passivi sui mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale resta al 19% applicato agli interessi pagati nel 2025 a prescindere dalla scadenza della rata ma l’anno di stipula del mutuo può influenzare il relativo scomputo nel calcolo dell’Irpef.
La guida dell’agenzia delle Entrate alle agevolazioni della dichiarazione 2026 ripercorre l’excursus storico della detrazione e delle relative modifiche fino alla dichiarazione dei redditi 2026 per il 2025 dove...