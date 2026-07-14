A decorrere dagli elenchi Intrastat di gennaio 2026, la soglia di esonero dalla presentazione dei modelli Intra 2-bis per gli acquisti intracomunitari di beni è innalzata da 350.000 a 2 milioni di euro per trimestre. La verifica del superamento del limite va effettuata con cadenza trimestrale, considerando in modo mobile gli ultimi quattro trimestri: è sufficiente che la soglia risulti superata in uno di essi perché scatti l’obbligo di presentazione, che continua ad avere periodicità mensile.

A partire dagli elenchi Intrastat relativi al mese di gennaio 2026 è stata innalzata la soglia che consente l’esonero dalla presentazione degli elenchi Intra 2-bis, relativi agli acquisti intra-unionali di beni, da 350.000 euro a 2 milioni di euro (Determina congiunta di agenzia delle Entrate e agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 3 febbraio 2026, n. 84415).

Precisamente viene previsto quanto segue: “I soggetti di cui all’articolo 1 del decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze del 22 ...

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