In tema di “iper-ammortamento” con il decreto direttoriale del 20 luglio 2026, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha individuato i termini di apertura della piattaforma informatica del Gestore dei Servizi Energetici (GSE) per la trasmissione della comunicazione di conferma degli investimenti agevolati, prevista dall’articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale del 7 maggio 2026.
Il panorama normativo
L’articolo 1, commi da 427 a 436, della legge di bilancio 2026, n. 199 del 30 dicembre 2025...