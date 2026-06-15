In tema di “iperammortamento 2026-2028, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze (MEF), con il decreto sottoscritto in data 7 maggio 2026, ha stabilito le modalità attuative della disciplina agevolativa, con particolare riguardo alla procedura di accesso al beneficio, al contenuto, alle modalità e ai termini di trasmissione delle comunicazioni periodiche, nonché alla documentazione tecnica e contabile necessaria a comprovare ...

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