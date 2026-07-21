Iperammortamento, dal 21 luglio 2026 è possibile trasmettere al Gse (Gestore servizi energetici) le comunicazioni di conferma della prenotazione degli investimenti. Le conferme devono essere inviate entro 60 giorni dalla ricezione dell’esito positivo della comunicazione preventiva, la cui trasmissione si è potuta effettuare dal 12 giugno scorso. Il Gse ha diffuso la modulistica da compilare sul portale, nella quale, oltre ai dati degli investimenti già oggetto di comunicazione preventiva, devono ...

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