Il decreto attuativo del nuovo iperammortamento, firmato dal Mimit il 4 maggio in attuazione dei commi 427-436 della Legge di bilancio 2026 e in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, articola la disciplina del beneficio sull’incrocio di quattro eventi distinti: il completamento dell’investimento, l’entrata in funzione del bene, la trasmissione al Gse della comunicazione di completamento e la ricezione dell’esito positivo delle verifiche, la cosiddetta «ricevuta Gse». I quattro non sono tenuti...

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