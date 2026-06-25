Per i cantieri il riferimento catastale è la sede aziendale, per i beni complessi ogni bene dell’impianto avrà un codice univoco. Sono agevolabili i sistemi di climatizzazione e controllo ambientale se utili al processo produttivo; via libera anche al revamping se permette a un bene “normale” di interconnettersi e integrarsi. Questo è quanto è stato confermato durante l’evento organizzato da Confindustria, alla presenza di rappresentanti del Mimit e del Gse, per fornire i primi chiarimenti sull’iperammortamento...

PER SAPERNE DI PIÙ Riproduzione riservata Ⓒ