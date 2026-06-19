Cancellazione semplificata dell’ipoteca ammessa anche nel caso di estinzione, senza accollo, di una singola quota di mutuo frazionato: lo chiarisce la risoluzione 23/E del 19 giugno 2026, con cui l’agenzia delle Entrate interviene sul procedimento di cancellazione delle ipoteche di cui all’articolo 40-bis, Tub, a causa di difformità applicative emerse presso alcuni uffici dei registri immobiliari.
Il punto riguarda una fattispecie frequente nella prassi immobiliare: il mutuo originariamente garantito...