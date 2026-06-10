Neutralizzata la penalizzazione Irap per gli enti che optano per l’iscrizione al Registro del Terzo settore. Lo schema del decreto Omnibus sulla riforma fiscale, approvato ieri dal Consiglio dei ministri, contiene una disposizione destinata a disinnescare gli effetti negativi sotto il profilo Irap legati al cambio di regime dal Tuir al Codice del Terzo settore.
Il vice ministro dell’Economia, Maurizio Leo, aveva preannunciato l’intervento teso a non pregiudicare lo sviluppo degli enti del Terzo settore...