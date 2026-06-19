La transizione delle Onlus nel Registro passa anche dalle regole regionali sull’Irap. Continua l’allineamento delle regioni tra agevolazioni Irap e Terzo settore. Ultimo intervento in sequenza quello della regione Puglia che, con lo schema di disegno di legge approvato lo scorso 17 giugno dalla giunta regionale, ha assicurato continuità all’esenzione dall’imposta, limitatamente alle attività non commerciali, per le Onlus già esistenti e che abbiano avviato l’iscrizione nella sezione «Altri enti del...

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