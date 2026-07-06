In merito al trattamento dell’IRES premiale e di alcuni redditi vincolati, nonché del momento in cui il credito d’imposta da Transizione 5.0 deve essere indicato in dichiarazione dei redditi, l’Agenzia delle entrate attraverso alcune FAQ pubblicate in data 25 e 30 giugno 2026 sul proprio portale, ha fornito alcuni chiarimenti in merito.

Le norme coinvolte

A chi si rivolge Tutte le imprese

L’articolo 1, commi da 436 a 444, della legge di bilancio 2025, n. 207 del 30 dicembre 2024, ha introdotto nell’ordinamento tributario l’IRES premiale, un’aliquota...