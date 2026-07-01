In sede di esecuzione della confisca non può essere richiesta la riduzione della misura invocando il principio secondo cui ciascun concorrente può essere aggredito nei limiti di quanto individualmente conseguito e non per l’intero profitto illecito, se c’è già stata una sentenza definitiva di condanna in senso contrario. Fanno eccezione solo modifiche normative sopravvenute o declaratorie di illegittimità costituzionale.
A precisarlo è la Corte di cassazione, sezione 3 penale, con la sentenza 24169...