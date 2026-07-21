Isa 2025 e concordato: il punteggio che non si può ritoccare

La circolare Entrate 4/E del 6 luglio conferma il ruolo centrale degli Isa nel sistema di compliance fiscale e chiarisce il loro crescente collegamento con il concordato preventivo biennale. Le indicazioni fornite dall’agenzia delle Entrate si prestano ad essere analizzate con taglio operativo su diversi casi pratici : dall’aggiornamento degli indici per il periodo d’imposta 2025 alle modalità di acquisizione dei dati precalcolati, fino alle peculiarità delle cooperative e delle società consortili. Particolare attenzione è dedicata all’impossibilità di modificare il punteggio Isa rilevante ai fini del rinnovo del Cpb, con riflessi diretti sulla proposta concordataria e sull’imposta sostitutiva del biennio 2026-2027.