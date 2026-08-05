Gli Indici sintetici di affidabilità fiscale favoriscono l’adempimento spontaneo degli obblighi tributari e consentono ai contribuenti più “affidabili” di accedere ai benefici premiali previsti dalla normativa. In tale contesto, la verifica annuale delle cause di esclusione assume un ruolo centrale, poiché può incidere sia sul riconoscimento delle premialità sia, in alcuni casi, sull’attribuzione di punteggi penalizzanti. La circolare n. 4/E del 6 luglio 2026 richiama inoltre l’attenzione sul collegamento con il concordato preventivo biennale, evidenziando come errori nell’indicazione delle cause di esclusione possano riflettersi anche sulla proposta e sull’adesione al concordato.

Gli Isa (articolo 7-bis Dl 193/2016 e articolo 9-bis Dl 50/2017 conv. in legge 96/2017) sono stati introdotti con la finalità di rendere più efficace l’azione di accertamento (in sostituzione degli studi di settore), favorendo l’emersione spontanea delle basi imponibili e consentendo ai contribuenti di valutare autonomamente la propria posizione e di verificare il grado di affidabilità su una scala di valori che va da 1 a 10.

Il meccanismo premiale associato agli Isa (articolo 9-bis, comma 11, Dl ...

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