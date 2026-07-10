Con la circolare 4/E del 6 luglio 2026, l’agenzia delle Entrate ha illustrato le principali novità in materia di Isa applicabili al periodo d’imposta 2025, fornendo altresì istruzioni operative agli Uffici per garantirne l’uniformità di azione e facendo il punto su modulistica, semplificazione e concordato preventivo biennale (Cpb).

Gli Isa e i benefici premiali

A chi si rivolge Tutte le imprese Tutti i professionisti

Gli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) sono stati introdotti nel nostro ordinamento tributario attraverso l’articolo 9-bis del Dl 50/2017, con l’obiettivo...