Il Tribunale di Milano, con decreto del 21 maggio scorso (giudice Laura De Simone), ha fissato il perimetro del sindacato che l’autorità giudiziaria deve compiere per autorizzare l’esecuzione dell’accordo relativo ai debiti tributari concluso nella composizione negoziata della crisi, sulla base dell’articolo 23, comma 2-bis, del Codice della crisi, tra l’impresa debitrice e le agenzie fiscali creditrici, stabilendo questi principi:
O l’autorizzazione all’esecuzione dell’accordo presuppone, innanzitutto...