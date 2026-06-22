Il pacchetto Vida, in vigore dal 1° gennaio 2027, entra nel vivo del recepimento nazionale. Lo schema di decreto diretto, appunto, a traslare le prime modifiche previste sul piano Ue nell’ambito delle misure “Vat in digital Age” è dal 22 giugno in fase di consultazione fino al prossimo 6 luglio.
In quest’arco temporale, in vista della definizione del decreto e in attesa delle valutazioni delle altre amministrazioni coinvolte, chiunque interessato può formulare osservazioni e proposte relative alla...