Nelle permute, il criterio del costo da unico diventa residuale in riferimento alla determinazione della base imponibile Iva; il regime transitorio di salvaguardia dei comportamenti difformi realizzati dai contribuenti si chiude il 23 maggio, mentre per i contratti permutativi stipulati prima del 1° gennaio 2026 resta ancora in vita il valore normale.
Sono questi i punti di maggiore attenzione per Assonime (circolare 16, pubblicata il 18 giugno) riguardo la modifica normativa, che ha interessato il...