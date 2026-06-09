Per l’Iva si riapre la stagione delle lettere di compliance che l’agenzia delle Entrate è in procinto di inviare a quei contribuenti che, relativamente al periodo d’imposta 2025, hanno omesso la presentazione della dichiarazione ovvero hanno presentato la dichiarazione senza il quadro Vj o il quadro VE o con un ammontare di operazioni attive dichiarate fino a mille euro, minore rispetto all’ammontare delle cessioni rilevanti ai fini Iva effettuate nel medesimo periodo d’imposta.

Con il provvedimento...