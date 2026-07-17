Di recente il Consiglio dei ministri ha approvato i primi decreti attuativi della legge delega sull’intelligenza artificiale (legge 132/2025, regolamento Ue 1689/2024); tra le misure rilevanti c’è la modifica al Codice della proprietà industriale (Dlgs 30/2005): anche i dati, algoritmi e metodi matematici per l’addestramento di sistemi di AI rientrano tra i segreti commerciali tutelabili in base all’articolo 98, Cpi (articolo 51 bozza di decreto).
È un ottimo intervento, ma presenta una lacuna: il...