Gli articoli in pagina sono tratti dalle due sessioni di Master Telefisco dell’1 e 8 luglio

Nel panorama degli strumenti digitali a disposizione dei professionisti, il biennio 2025-2026 rappresenta una fase di evoluzione senza precedenti. Le soluzioni oggi disponibili possono essere ricondotte a tre principali aree di utilizzo: la ricerca documentale e normativa, la predisposizione di presentazioni e la generazione di contenuti interattivi.

Risposte solo con le vostre fonti

Il primo strumento, forse il più utile per il professionista...

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