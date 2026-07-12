Gli articoli in pagina sono tratti dalle due sessioni di Master Telefisco dell’1 e 8 luglio
Nel panorama degli strumenti digitali a disposizione dei professionisti, il biennio 2025-2026 rappresenta una fase di evoluzione senza precedenti. Le soluzioni oggi disponibili possono essere ricondotte a tre principali aree di utilizzo: la ricerca documentale e normativa, la predisposizione di presentazioni e la generazione di contenuti interattivi.
Risposte solo con le vostre fonti
Il primo strumento, forse il più utile per il professionista...