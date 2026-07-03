La cessazione della materia del contendere conseguente all’annullamento in autotutela dell’atto impugnato non comporta, automaticamente, la compensazione delle spese processuali. Anche quando l’amministrazione riconosce l’errore e provvede a eliminare la pretesa prima della propria costituzione in giudizio, resta applicabile il principio della soccombenza virtuale qualora il contribuente sia stato costretto ad adire il giudice per ottenere tutela. È questo il principio ribadito dalla Corte di giustizia...

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