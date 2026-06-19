Con la recentissima ordinanza della Cassazione sezione V, n. 17540 del 3 giugno scorso, i giudici spiegano che non si decade dall’agevolazione fiscale dell’estromissione dei beni immobili, nel caso in cui vi sia stato un errore di calcolo ma lo stesso sia stato sanato tramite la presentazione di una dichiarazione integrativa con il successivo versamento a conguaglio dell’imposta sostitutiva dovuta.
La controversia traeva origine da un avviso di accertamento con cui l’agenzia delle Entrate, in relazione...