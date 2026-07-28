Nel gestire le conseguenze del concordato preventivo biennale (Cpb) già in essere per il 2025 (ultimo anno del biennio) e l’eventuale adesione per il nuovo biennio 2026-2027 è necessario fare attenzione a non confondersi tra i vari meccanismi che regolano la cessazione, la nuova adesione e l’inapplicabilità degli Isa. Se, infatti, alcune situazioni hanno più di un riflesso, i requisiti fissati dal legislatore non sono perfettamente sovrapponibili, costringendo a destreggiarsi tra le varie disposizioni...

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