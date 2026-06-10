La risposta a un’istanza di interpello vincola l’agenzia delle Entrate esclusivamente in relazione al quesito interpretativo espressamente formulato dall’istante; ove la società abbia chiesto unicamente se i proventi da attività di “tolling” (trasformazione di materia prima altrui per conto terzi) assumano rilevanza ai fini del presupposto quantitativo del contributo straordinario di cui all’articolo 37, Dl 21/2022, la risposta favorevole non può essere interpretata come esenzione totale dal tributo...
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