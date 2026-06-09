Le condizioni per fruire delle esenzioni Imu per il possesso di terreni agricoli sono dettate dall’articolo 1, comma 758, della legge 160/2019. Per i soggetti per i quali, nell’ordinamento, l’attività agricola rappresenta lavoro stabile, la lettera a) della richiamata disposizione subordina il diritto all’esenzione al rispetto di requisiti soggettivi e oggettivi: qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale iscritto nella previdenza agricola (comprese le società agricole...
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