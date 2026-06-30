Dal 1° luglio 2026 il dazio extra contingente sull’acciaio importato nell’Unione europea raddoppia: dal 25 al 50% ad valorem. Non solo: dal 1° ottobre 2026 gli importatori saranno tenuti a dichiarare il paese di fusione e colata del prodotto, certificando cioè dove il metallo è stato originariamente prodotto in forma liquida e solidificato per la prima volta. Sono le due misure più immediatamente operative del Regolamento (UE) 2026/1384 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’UE il 24 giugno 2026...

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