La cessione di quote totalitaria anche se dopo il conferimento dell’azienda in una società neocostituita non può essere riqualificata in cessione di azienda.
A confermare questi principi sono due sentenze della Cassazione depositate ieri, che sebbene per profili normativi differenti, confermano l’orientamento formatosi ormai da tempo (salvo qualche rara eccezione).
La prima vicenda (sentenza 19706/2026) riguarda una cessione di quote da parte di tre soci con applicazione dell’imposta di registro in...