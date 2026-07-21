Il ricorso introduttivo nativo digitale notificato a mezzo Pec, privo della sottoscrizione digitale del difensore, non è inesistente, bensì affetto da nullità sanabile per raggiungimento dello scopo, dove la paternità dell’atto sia desumibile “aliunde” da elementi qualificanti, quali la provenienza dalla casella Pec del difensore e la conformità alla copia depositata con firma digitale.

In tema di redditi da locazione, inoltre, il locatore può optare per la cedolare secca anche se il conduttore conclude...

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