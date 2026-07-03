La circolare dell’agenzia delle Entrate 1/2026 sul fisco del terzo settore diventerà un mini Testo unico della fiscalità per il non profit. I futuri chiarimenti interpretativi non saranno forniti con nuovi documenti di prassi ma saranno innestati nel provvedimento già esistente. I prossimi interventi che arriveranno prenderanno le mosse dalle tante suggestioni e riflessioni raccolte durante le prime cinque tappe del Roadshow sulla circolare 1, organizzato da agenzia delle Entrate e Università Pontificia...

PER SAPERNE DI PIÙ Riproduzione riservata Ⓒ