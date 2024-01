La flat tax incrementale cede il passo alla nuova Irpef

Per il periodo di imposta 2024 l’Irpef si calcolerà con regole diverse rispetto a quelle a regime. Le aliquote per scaglioni di reddito, infatti, saranno 3 e non 4 (come previsto a regime); ma il beneficio non sarà per tutti poiché, contemporaneamente alla riduzione delle aliquote, il legislatore prevede un taglio alle detrazioni per i redditi più elevati.

Le novità riguardano solo il periodo di imposta 2024 e non il 2023; tuttavia, va ricordato che la precedente legge di Bilancio (legge 197/2022...