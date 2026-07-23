La mancata esibizione delle fatture in sede di verifica non è sufficiente a integrare il delitto di occultamento di documenti contabili. A giungere a questa conclusione è la Corte di Cassazione, Terza penale, con la sentenza 27666 depositata ieri.
Una srl non aveva esibito la documentazione fiscale nel corso di una verifica. Attraverso controlli incrociati e interrogazione alle banche dati, i verificatori accertavano l’emissione di trenta fatture per un imponibile significativo
Al legale rappresentante...