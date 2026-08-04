Un computer quantistico non è semplicemente più veloce di quelli attuali: funziona in modo radicalmente diverso. Sfrutta le particelle subatomiche per esplorare un numero enorme di soluzioni in parallelo, là dove un calcolatore tradizionale le esamina una alla volta. Un esempio: per simulare le molecole di un potenziale farmaco, un supercomputer classico impiegherebbe migliaia di anni; un computer quantistico potrebbe farlo in ore. Ma la stessa potenza può violare i sistemi crittografici su cui si...
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