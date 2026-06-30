Il Consiglio nazionale del notariato, con lo Studio 23-2026/T, affronta le novità introdotte nel concordato preventivo biennale (Cpb) dal decreto correttivo del 2025, soffermandosi in particolare sulle nuove cause di esclusione che riguardano i professionisti associati e, in modo specifico, i singoli notai partecipanti all’associazione.
Il notariato evidenzia che il Cpb, introdotto dal Dlgs 13/2024, rappresenta uno strumento di compliance finalizzato a favorire l’adempimento spontaneo degli obblighi...