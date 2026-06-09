Il nuovo elenco di Comuni montani contenuto nella delibera del Consiglio dei Ministri del 18 febbraio 2026, adottata in adempimento dell’articolo 2 della legge 131/2025, che reca le disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane, non è destinato a incidere sul calcolo dell’Imu ma esclusivamente sull’applicabilità di alcuni benefici, anche di tipo finanziario, nei confronti dei territori inclusi nel citato provvedimento.

Per espressa previsione normativa, infatti, la nuova classificazione...

PER SAPERNE DI PIÙ
Riproduzione riservata Ⓒ