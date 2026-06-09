Il nuovo elenco di Comuni montani contenuto nella delibera del Consiglio dei Ministri del 18 febbraio 2026, adottata in adempimento dell’articolo 2 della legge 131/2025, che reca le disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane, non è destinato a incidere sul calcolo dell’Imu ma esclusivamente sull’applicabilità di alcuni benefici, anche di tipo finanziario, nei confronti dei territori inclusi nel citato provvedimento.
Per espressa previsione normativa, infatti, la nuova classificazione...