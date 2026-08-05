L’obbligo di affidare le proprie entrate ad Amco da parte dei Comuni che non raggiungono la soglia minima di efficienza prevista per legge scatta anche per gli enti che riscuotono in proprio. In caso di società comunale affidataria della riscossione, la valutazione di efficienza sarà effettuata al termine del triennio successivo a quello di emanazione del decreto delle Finanze che individuerà le amministrazioni locali soggette all’obbligo suddetto.
La società Amco, inoltre, non si occuperà direttamente...