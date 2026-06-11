La stretta sui Ced, centri elaborazioni dati, limita le operazioni di aggregazione tra professionisti. Sono molte le conseguenze nelle strutture societarie e professionali causate dalla riduzione dal 50% al 20% del fatturato massimo dei Ced imputabile pro-quota ai dottori commercialisti e agli esperti contabili.

Da sempre, infatti, è considerato incompatibile con la professione il Ced con clienti terzi, in cui l’iscritto abbia «un interesse economico prevalente, il potere gestorio ed esercita il controllo...