Con la circolare n. 69 del 22 giugno 2026, l’Inps illustra le modalità di calcolo, per l’anno 2026, dei contributi volontari relativi alle diverse categorie di lavoratori agricoli, differenziate in base alla tipologia e della gestione di appartenenza dei prosecutori volontari.
Per i lavoratori agricoli dipendenti, a tempo determinato e indeterminato, le aliquote hanno ormai raggiunto la misura dovuta dalla generalità delle aziende agricole al Fondo pensione lavoratori dipendenti (Fpld). L’aliquota...