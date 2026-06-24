La corretta individuazione dell’ambito di applicazione, del criterio di valutazione adottabile e della metodologia più idonea per la misurazione dello stato di avanzamento dei lavori rappresenta un passaggio essenziale, con effetti significativi sulla dinamica dei ricavi, sulle principali grandezze di bilancio e sulle scelte gestionali e strategiche dell’impresa. La scelta tra il criterio della percentuale di completamento e quello della commessa completata non rappresenti una mera alternativa tecnica, bensì rifletta differenti logiche di rappresentazione economica dell’attività dell’appaltatore, fondate su presupposti informativi e valutativi distinti.