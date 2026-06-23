Come noto, con la riforma dello Sport il legislatore ha introdotto una specifica definizione di lavoratore sportivo. Vale a dire l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico e sportivo nonché il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva remunerata a favore di un soggetto dell’ordinamento. Oltre a queste sette figure tipiche il legislatore ha poi ampliato...

PER SAPERNE DI PIÙ Riproduzione riservata Ⓒ