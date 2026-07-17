Dal 23 luglio 2026 e fino al 16 marzo 2027, i contribuenti che quest’anno hanno sostenuto spese agevolate con il super ecobonus o il super sisma bonus per gli interventi effettuati su immobili danneggiati dagli eventi sismici nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016 (con dichiarazione dello stato di emergenza), potranno comunicare all’agenzia delle Entrate la cessione a terzi del ...

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