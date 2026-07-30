L’amministrazione finanziaria può contestare il diritto di detrazione Iva esercitato dal contribuente avvalendosi della procedura di controllo di cui all’articolo 54-bis del Dpr 633 del 1972; è quanto affermato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n.23915, del 23 luglio 2026, che ha accolto le motivazioni di ricorso dell’agenzia delle Entrate.
Il recupero dell’Iva detratta
Una Srl ha impugnato, davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado, una cartella di pagamento, emessa a seguito di controllo automatizzato...