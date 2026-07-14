In arrivo le lettere di anomalia fiscale sui modelli Isa relativi al periodo d’imposta 2024.
Il provvedimento del 14 luglio 2026, a firma del direttore dell’agenzia delle Entrate, Vincenzo Carbone prevede che i contribuenti, personalmente o attraverso i loro intermediari delegati, possono accedere alle comunicazioni di anomalia di cui sono destinatari consultando il cassetto fiscale, mediante i servizi telematici delle Entrate.
Sono 25 le tipologie di incongruenza che l’agenzia delle entrate ha mappato...