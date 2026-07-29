Più spinta alla compliance anche a livello locale. Alert per accompagnare all’adempimento spontaneo e alla correzione di errori o dimenticanze del contribuente. Chiarimenti sotto forma di risposte a interpello rafforzando assistenza e consulenza giuridica. Ma anche sistemi premiali come la possibilità di riconoscere uno sconto fino al 20% per aliquote e tariffe in caso di versamento con addebito diretto sul conto corrente bancario o postale. Con l’esclusione però dei tributi versati con l’F24, come...

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