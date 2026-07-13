Conteggio per singolo esercizio del numero di registrazioni ai fini del calcolo dell’imposta di bollo dovuta sul libro giornale tenuto in modalità informatica. Con la risposta a interpello 144/26, pubblicata il 13 luglio, le Entrate chiariscono che il computo delle 2.500 registrazioni – o frazioni di esse – va effettuato in modo autonomo per ciascun periodo d’imposta. Il conteggio va azzerato quindi alla chiusura del singolo esercizio con versamento dell’imposta per il relativo anno, a prescindere...
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