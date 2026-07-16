Con la risoluzione n. 22/E del 9 giugno 2026, l’agenzia delle Entrate è intervenuta a sciogliere un dubbio interpretativo sorto a seguito dell’intervento normativo da parte della legge n. 199 del 2025 sul regime di tassazione agevolata dei premi di produttività, chiarendo se il nuovo limite di euro 5.000, su cui applicare l’imposta sostitutiva, trova applicazione anche nell’ipotesi in cui il lavoratore opti per la conversione del premio in benefit aziendali anziché per la sua erogazione in denaro...
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