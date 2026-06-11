Perdite fiscali, i limiti al riporto perdite nei casi di change of control scattano anche se cambia la proprietà indiretta. Lo stabilisce, con norma di interpretazione autentica, lo schema di decreto correttivo omnibus, approvato dal consiglio dei ministri del 10 giugno 2026. Per le perdite fiscali di società estere Ue, diventa possibile il riporto in caso di incorporazione in società italiana se si tratta di perdite maturate all’interno dello stesso gruppo che non possono più essere utilizzate nello...
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